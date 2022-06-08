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"Вижу, как летит ракета, и раздается взрыв": жена Юрия Ткача накрыла собой дочь во время бомбежки

8 июня 2022, 00:02

Семья комика пережила страшную ночь, которая вызвала у семилетней Лизы беззвучные слезы.

Виктория Ткач закрыла собой дочь во время ракетного обстрела Винницы / instagram.com/yuriy_tkach

Виктория, жена украинского комика и актера Юрия Ткача, рассказала, как вывозила их семилетнюю дочь Лизу из Украины под бомбежками.

Ужасными воспоминаниями женщина поделилась в интервью для Зіркового шляху. Через месяц после начала полномасштабной войны в Украине Юрий и Виктория приняли решение вывести Лизу в Болгарию.

По дороге семья Ткачей остановилась в Виннице, где, по заверениям знакомых, было достаточно спокойно. Но та ночь стала одной из самых страшных в их жизни.

"Первый месяц мы спали на карематах над спуском в подвал, чтобы, если что, можно было быстро спуститься. И я думала, первая ночь на кровати, мягкая постель и сказала Юре: "Мы выспимся". Раздалась сирена в три часа ночи. Это было так ужасно. Я проснулась от этого гула и увидела в окнах дома напротив зарево, словно включили очень много софитов и направили на один дом, розово-красно-оранжевые", - рассказывает Виктория. Тогда она поняла - в укрытие спускать слишком поздно. Поэтому она закрыла дочь своим телом.

"Я ее просто накрыла собой. Раздался взрыв, после которого мы выбежали в коридор. Я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит вторая ракета и раздается второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную башню, а мы были от нее менее чем в двух километрах. Это было очень страшно!" - вспоминает жена комика.

Сейчас она с дочерью Лизой находится в Болгарии, но планирует уже в конце июня возвращаться с Киев, несмотря на то, что опасность попасть под вражескую бомбежку по-прежнему существует.

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Ранее украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о том, как с начала полномасштабного вторжения изменились их отношения с Юрием Горбуновым.

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