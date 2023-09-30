Витовская объяснила, почему украинские актеры за мизерные деньги снимались у россиян

Как говорит Ирма Витовская, украинские актеры снимались в российских фильмах и сериалах за мизерные деньги чисто по финансовым причинам.

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Как говорит Витовская, украинские артисты были приложением к русским / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Популярная украинская актриса Ирма Витовская – одна из тех немногих отечественных артистов, которые с начала полномасштабной агрессии РФ отказывалась сниматься в сериалах, кинофильмах, клипов, имевших российское финансирование. Как актриса рассказала в интервью "Обозреватель", она сожалеет, что в то время "из игры вышло не так много актеров, как хотелось бы".

"Наши актеры работали в контенте, который снимался на российские деньги и транслировался и на Россию, и на Украину. Делалось здесь – потому что дешевле. Конечно, украинские артисты были приложением, попадали на какие-то небольшие роли. Этого контента было много. Еще одна история – копродукция. В этом случае большая часть средств шла из России, какая-то из украинских продакшенов – некий бизнес, работавший на общую идентичность. Об этом очень хорошо рассказывается в документальном цикле "Последняя война" Мирославы Барчук, который советую очень всем посмотреть. В серии "Какая разница" – именно об этом идет речь", – говорит Витовская.

По мнению Витовской, такие тезисы всего лишь "легкомыслие или какие-то удавки".

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"К примеру, человек не может заняться ничем иным, кроме актерской работы. Я мало верю, что кто-то шел в то кино из-за творческих мотиваций. То, что касается телевизионного рынка, к творчеству можно отнести с натяжкой. Это развлекательный контент. Хорошо, что киноискусство не играло в эту игру, и после 2014 года и у нас появилась киноиндустрия, но она не могла удовлетворить всех актеров – не было столько фильмов. Однако уже родились новые кинозвезды. Они еще не совсем зашли на это поле из-за коронавируса, войны, но мы уже видим наше кино. Это начало хорошей странички", – говорит артистка.

Напомним, ранее Ирма Витовская спрогнозировала распад Российской Федерации, которую считает "страной в гостях у сказки" ‒ из-за большого количества лжи и пропаганды внутри государства.

"Если Российская Федерация не знает, что такое федерация и конфедерация тем более, пусть она распадется на несколько государств, и все пойдет реверсом. Московия окажется в тех рамках, в которых она и начиналась", – заявила актриса.

До того Витовская вспомнила инцидент, который в полной мере демонстрирует двоякое отношение украинцев к России во время войны ‒ под влиянием кремлевской пропаганды. Подробнее об инциденте звезда рассказала в Facebook.

В 2015 году, когда бойцы ВСУ уже год храбро сражались с русскими оккупантами, в Карпатах звезда встретила таксиста. В авто она услышала российские композиции, из-за чего задала водителю вопрос: "Зачем вы это слушаете?". Мужчина искренне не понимал, почему он должен прекратить спонсировать страну-агрессора. Он бросился обвинять артистку, защищая свое право слушать певцов, которые сейчас поддерживают геноцид его народа.

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