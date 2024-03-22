Виталий Козловский впервые показал беременную жену

Украинский певец Виталий Козловский 22 марта презентовал клип на песню с символическим названием "Рубіж".
В описании ролика написано, что она олицетворяет границу между гражданской и военной жизнью и изменения в личной жизни артиста.
"В новом видео "Рубеж" за две с половиной минуты я состарился на 40 лет. Это - аллегория времени, которое война безжалостно ворует у всех нас, отбирая молодость и ресурсы", – написано на странице артиста в Инстаграм.
В видео Козловский седеет на глазах, а в конце узнает, что станет отцом. Также в кадре появляется жена Виталия с немалым животиком.
Смотрите полное видео клипа Виталия Козловского:
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Добавим, Виталий Козловский намекнул, что Игорь Кондратюк, которому в марте 2022 года исполнилось 60 лет, "отмазал" своих двоих сыновей от службы во время полномасштабной войны.
А также два источника одного из украинских СМИ из близкого окружения артиста подтвердили, что Виталий Козловский женился на Юлии Бакуменко - своей менеджерке и пиарщице. Они много лет работают вместе, еще дольше 36-летняя блондинка является поклонницей певца.
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