Виталий Козловский впервые показал беременную жену

Виталий Козловский поделился радостной новостью, что скоро впервые станет отцом и показал беременную жену.

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Виталий Козловский показал беременную жену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Украинский певец Виталий Козловский 22 марта презентовал клип на песню с символическим названием "Рубіж".

В описании ролика написано, что она олицетворяет границу между гражданской и военной жизнью и изменения в личной жизни артиста.

"В новом видео "Рубеж" за две с половиной минуты я состарился на 40 лет. Это - аллегория времени, которое война безжалостно ворует у всех нас, отбирая молодость и ресурсы", – написано на странице артиста в Инстаграм.

В видео Козловский седеет на глазах, а в конце узнает, что станет отцом. Также в кадре появляется жена Виталия с немалым животиком.

Смотрите полное видео клипа Виталия Козловского:

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Добавим, Виталий Козловский намекнул, что Игорь Кондратюк, которому в марте 2022 года исполнилось 60 лет, "отмазал" своих двоих сыновей от службы во время полномасштабной войны.

А также два источника одного из украинских СМИ из близкого окружения артиста подтвердили, что Виталий Козловский женился на Юлии Бакуменко - своей менеджерке и пиарщице. Они много лет работают вместе, еще дольше 36-летняя блондинка является поклонницей певца.

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