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Виталий Козловский растрогал видео своей присяги

Алена Кюпели
20 июля 2023, 14:58 обновлено 20 июля, 15:05
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Козловский пообещал никогда не предавать украинский народ.
Виталий Козловский
Виталий Козловский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский, который месяц назад получил повестку и отправился на военные учения, поделился трогательным видео, как принимает присягу.

Соответствующим видео артист поделился на своей странице в Instagram. "Военную присягу принял. Присягаю никогда не предать украинский народ", - поделился видео он.

видео дня

На видео - Виталий Козловский присягает на верность Украине:

На видео - Козловский выходит к командиру, зачитывает присягу и возвращается на свое место. В руке у него оружие.

Напомним, ранее артист показал, как сослуживцы сбривают ему бороду, которую он носит достаточно давно. Один из военных прокомментировал: "Сегодня ты Виталия Козловского уничтожил", обращаясь к певцу.

Главред также писал, что ранее Козловский опубликовал короткий ролик, которым намекнул, что уже вступил в ряды ВСУ, и отправился защищать Украину от оккупанта.

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Виталий Козловский
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