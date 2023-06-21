Уже на фронте: Виталий Козловский показал себя в экипировке с оружием в руках

Украинский певец Виталий Козловский неделю назад получил повестку, после чего отправился в военкомат и прошел военно-врачебную комиссию. После этого он исчез из информационного пространства в ожидании отправки в воинскую часть.
Сегодня он появился уже в военной экипировке и с оружием в руках. На своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, которым намекнул, что уже вступил в ряды ВСУ, и отправился защищать Украину от оккупанта.
"Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот - настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", - сообщил с улыбкой артист.
Свое местоположение, естественно, Козловский раскрывать не стал. В видео на заднем фоне можно рассмотреть деревья и силуэты военных, которые о чем-то переговариваются между собой.
Многие не верили, что он отправится на фронт, но артист, похоже, настроен решительно.
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