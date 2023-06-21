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Уже на фронте: Виталий Козловский показал себя в экипировке с оружием в руках

Анна Подгорная
21 июня 2023, 17:02 обновлено 21 июня, 17:06
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Певец не стал "отмазываться", когда получил повестку, и теперь вступил в ряды ВСУ.
Виталий Козловский
Виталий Козловский отправился на фронт после вручения повестки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский неделю назад получил повестку, после чего отправился в военкомат и прошел военно-врачебную комиссию. После этого он исчез из информационного пространства в ожидании отправки в воинскую часть.

Сегодня он появился уже в военной экипировке и с оружием в руках. На своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, которым намекнул, что уже вступил в ряды ВСУ, и отправился защищать Украину от оккупанта.

"Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот - настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", - сообщил с улыбкой артист.

видео дня

Свое местоположение, естественно, Козловский раскрывать не стал. В видео на заднем фоне можно рассмотреть деревья и силуэты военных, которые о чем-то переговариваются между собой.

Многие не верили, что он отправится на фронт, но артист, похоже, настроен решительно.

Виталий Козловский
Виталий Козловский отправился на фронт после вручения повестки / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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