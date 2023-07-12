Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

Певец-воин Козловский также показал пушистых побратимов, которые живут с ним в казарме.

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Виталий Козловский показал условия жизни в полевой казарме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский сменил микрофон на оружие - в июне он получил повестку и уже вторую неделю находится на военных учениях. Теперь он - служащий Национальной гвардии Украины.

На своей странице в Instagram артист время от времени делится с поклонниками моментами из своей новой жизни. Так недавно Козловский показал условия, в которых он живет.

По ролику видно, что казармы представляют собой военную палатку с полом из поддонов, уставленную кроватями. Для полевых условий выглядит достаточно комфортно.

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Также певец показал своих боевых друзей - к казармам прибилось несколько молодых котов, которые с удовольствием идут на контакт. Козловский показал, как чешет голову одному из животных, которое радо вниманию военных.

Виталий Козловский показал условия жизни в полевой казарме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее стало известно, что украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

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