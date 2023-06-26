Не узнать: Виталия Козловского обрили на военной подготовке

Когда к нему в руки попало зеркало, Козловский был удивлен, как сильно изменилась его внешность.

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Виталий Козловский сбрил бороду - как сейчас выглядит певец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский поступил на службу в Национальную гвардию Украины, где постигает азы военного дела и особенности быта военных.

Однако во время обучения артист находит время и для себя. На своей странице в Instagram он показал, как сослуживцы сбривают ему бороду, которую он носит достаточно давно. Один из военных прокомментировал: "Сегодня ты Виталия Козловского уничтожил", обращаясь к певцу.

Козловский после бритья и сам не узнал себя - когда взял в руки зеркало, спросил: "Блин, ты кто?" Хотя результатом он, похоже, остался доволен.

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В комментариях поклонники Виталия отмечают, что с обновленной внешностью он выглядит гораздо моложе. Впрочем, и с бородой, и без нее, они гордятся защитником.

Виталий Козловский сбрил бороду - как сейчас выглядит певец / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее стало известно, что украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

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