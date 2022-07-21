Виктория Бекхэм показала мужа-футболиста в розовых мини-шортиках

Виктория Бекхэм показала Дэвида Бекхэма в мини-шортах / instagram.com/victoriabeckham

Британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм отправилась со своим супругом, английским футболистом Дэвидом Бекхэмом, на отдых в Позитано.

В отличие от других знаменитостей, которые показывают в бикини, как тщательно они готовились к летнему отдыху, "перчинка" решила похвастаться тем, как горяч в свои 47-лет ее муж.

Виктория опубликовала на своей странице в Instagram анимированное фото, на котором Дэвид стоит, уперев руки в бока, на борту яхты. При этом на нем надеты короткие шортики розового цвета в белый горошек.

"Не стоит благодарностей!" - подписала снимок Бекхэм, обращаясь к фанатам футболиста.

В комментариях, кроме великолепной формы Дэвида, также отмечают то, с какой легкостью Виктория признает и принимает привлекательность мужа без капли ревности.

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Ранее 57-летняя британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли произвела фурор своей фигурой в дерзком ослепительно белом бикини.

Также 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.

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