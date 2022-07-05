УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

5 июля 2022, 22:15

"Шикарная перчинка" не на шутку завела толпу.

Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке Vogue / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм стала героиней июльской обложки австралийского издания гламурного журнала VOGUE. Это 29ый, практически юбилейный, раз, когда светская львица появляется на обложке этого известного глянца.

Бывшая "перчинка" поразила поклонников пикантными образами, созданными благодаря модным брендам Dolce&Gabbana, Gucci, Olivier Theyskens, Versace, Marc Jacobs, Schiaparelli и Miu Miu.

Два наряды получились особенно запоминающимися. На одном из снимков Виктория позирует в многослойных кружевных одеждах с акцентом на красный прозрачный топ, сквозь которые просвечивается ее нижнее белье.

На другом Бекхэм позирует в топе с открытой спиной и латексных брюках - модной находки самой дизайнерки, к которой она нередко прибегает и в повседневной жизни.

Стоит отметить, что ее фигура, главная гордость модной "перчинки", как модели, по-прежнему выглядит сногсшибательно - Бекхэм не кажется анорексчно худой, но спортивной и подтянутой.

Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке Vogue / instagram.com/victoriabeckham

Читайте такжеThe Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в Лондоне

Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.

Не постеснялась показать себя и 74-летняя мама Илона Маска, канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск. Она поделилась снимком в бикини без ретуши.

Другие новости:

шоу-бизнес Виктория Бекхэм новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработали

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

Реклама
21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:45

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

Реклама
19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

18:28

Бориса Баума выгнали из КРАИЛ после скандала с 1XBet, но лицензии у россиян не отобрали

18:14

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантовВидео

18:03

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

17:46

В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантовВидео

17:44

В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВОВидео

17:33

Переезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 годаВидео

17:20

На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантовВидео

17:14

Бывшая Остапчука ответила на обвинения и призвала ведущего "прекратить террор"

17:13

"Леша, Валера, Саня и Вова - вперед": автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войнеВидео

16:59

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал важные деталиВидео

Реклама
16:56

РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожарыВидео

16:51

За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что о нем известноВидео

16:45

"Плесень в мозгах": Лолиту раскритиковали за "голое" видео в простынке и рассуждения о болиВидео

16:40

Дочь "путинистки" Шукшиной превращается в Халка: фото поразило сеть

16:35

"Тысячи двухсотых и трехсотых": пропагандист из РФ признал, что захват Лисичанска дорого стоил русскимВидео

16:27

Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

16:25

200 оккупантов взлетели на воздух: детали огненного удара ВСУ по базе РФ в МелитополеВидео

16:23

"Следующие недели будут интереснее": ВСУ готовятся к контрнаступлению на ХерсонщинеВидео

16:16

ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФВидео

16:10

В РФ жгут военкоматы и пускают под откос поезда партизаны-анархисты - The Insider

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять