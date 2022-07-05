48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке Vogue / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм стала героиней июльской обложки австралийского издания гламурного журнала VOGUE. Это 29ый, практически юбилейный, раз, когда светская львица появляется на обложке этого известного глянца.

Бывшая "перчинка" поразила поклонников пикантными образами, созданными благодаря модным брендам Dolce&Gabbana, Gucci, Olivier Theyskens, Versace, Marc Jacobs, Schiaparelli и Miu Miu.

Два наряды получились особенно запоминающимися. На одном из снимков Виктория позирует в многослойных кружевных одеждах с акцентом на красный прозрачный топ, сквозь которые просвечивается ее нижнее белье.

На другом Бекхэм позирует в топе с открытой спиной и латексных брюках - модной находки самой дизайнерки, к которой она нередко прибегает и в повседневной жизни.

Стоит отметить, что ее фигура, главная гордость модной "перчинки", как модели, по-прежнему выглядит сногсшибательно - Бекхэм не кажется анорексчно худой, но спортивной и подтянутой.

Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке Vogue / instagram.com/victoriabeckham

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Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.

Не постеснялась показать себя и 74-летняя мама Илона Маска, канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск. Она поделилась снимком в бикини без ретуши.

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