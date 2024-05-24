Виктор Павлик после остановки сердца вышел на свящь с поклонниками

Певец Виктор Павлик после реанимации вышел на связь со своими поклонниками.

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Виктор Павлик вышел на связь / Коллаж Главред, фото Instagram/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик, который буквально на днях перенес операцию на сердце, вышел на связь со своими поклонниками, которые переживали за его жизнь и здоровье.

Как написал он в сториз на своей странице в Instagram, теперь его жизни ничего не угрожает. "Спасибо любимая, что была рядом", - написал он благодарности своей супруге Катерине Репяховой.

Виктор Павлик показался после операции / Скриншот Instagram/viktorpavlik

Виктор Павлик показался после операции / Скриншот Instagram/viktorpavlik

Отметим, неделю назад Екатерина Репяхова, бизнесвумен, блогерша, концертный директор и жена Виктора Павлика, сообщила, что их семья переживает трудные времена. Тогда многие предположили, что речь идет о кризисе в отношениях звездной пары.

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Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Напомним, в июле 2023 года Виктор Павлик выяснил, впервые за всю свою жизнь, что имеет врожденный порок сердца. Из-за этого один из клапанов органа вышел из строя и требовал срочной замены. Операция была назначена на осень того же года, но артист всячески избегал хирургического вмешательства.

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Напомним, ранее Екатерина Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена Виктора Павлика позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соответствии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.

А также Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи.

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