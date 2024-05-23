Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

Екатерина Репяхова рассказала про сложную операцию на сердце артиста.

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Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Неделю назад Екатерина Репяхова, бизнесвумен, блогерша, концертный директор и жена Виктора Павлика, сообщила, что их семья переживает трудные времена. Тогда многие предположили, что речь идет о кризисе в отношениях звездной пары.

Лишь сегодня Репяхова призналась, что ее муж перенес тяжелую операцию на сердце. В июле 2023 года Виктор Павлик выяснил, впервые за всю свою жизнь, что имеет врожденный порок сердца. Из-за этого один из клапанов органа вышел из строя и требовал срочной замены. Операция была назначена на осень того же года, но артист всячески избегал хирургического вмешательства.

Ему потребовался почти год, чтобы наконец решиться на операцию. 10 дней назад он лег на замену клапана. Это время показалось Репяховой адом - были осложнения. Об этом жена Виктора Павлика рассказала в своем блоге в Instagram.

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Операция артиста длилась 4 часа, из которых 30 минут у него была остановка сердца. Затем он находился два дня в реанимации и очень тяжело приходил в себя. Сейчас Виктор Павлик, к огромному счастью жены, проходит реабилитацию, и чувствует себя гораздо лучше.

"Даже не знаю, с чего начать. История 10 дней. Сверхтяжелые для меня дни. 10 дней в больнице. 4 часа операции. Полчаса остановки моего любимого сердца. Полчаса аппарата искусственного кровообращения. 2 суток в реанимации. Полсуток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. 2 суток без связи. 2 суток бесконечных звонков в реанимацию. И наконец реабилитация. Для меня это была вечность... Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе. Когда впервые пришла в реанимацию, он не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не радовался мне. Теперь ничего не угрожает жизни", - поделилась Екатерина Репяхова.

Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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