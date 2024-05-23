УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

Анна Подгорная
23 мая 2024, 15:37
523
Екатерина Репяхова рассказала про сложную операцию на сердце артиста.
Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Неделю назад Екатерина Репяхова, бизнесвумен, блогерша, концертный директор и жена Виктора Павлика, сообщила, что их семья переживает трудные времена. Тогда многие предположили, что речь идет о кризисе в отношениях звездной пары.

Лишь сегодня Репяхова призналась, что ее муж перенес тяжелую операцию на сердце. В июле 2023 года Виктор Павлик выяснил, впервые за всю свою жизнь, что имеет врожденный порок сердца. Из-за этого один из клапанов органа вышел из строя и требовал срочной замены. Операция была назначена на осень того же года, но артист всячески избегал хирургического вмешательства.

Ему потребовался почти год, чтобы наконец решиться на операцию. 10 дней назад он лег на замену клапана. Это время показалось Репяховой адом - были осложнения. Об этом жена Виктора Павлика рассказала в своем блоге в Instagram.

видео дня

Операция артиста длилась 4 часа, из которых 30 минут у него была остановка сердца. Затем он находился два дня в реанимации и очень тяжело приходил в себя. Сейчас Виктор Павлик, к огромному счастью жены, проходит реабилитацию, и чувствует себя гораздо лучше.

"Даже не знаю, с чего начать. История 10 дней. Сверхтяжелые для меня дни. 10 дней в больнице. 4 часа операции. Полчаса остановки моего любимого сердца. Полчаса аппарата искусственного кровообращения. 2 суток в реанимации. Полсуток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. 2 суток без связи. 2 суток бесконечных звонков в реанимацию. И наконец реабилитация. Для меня это была вечность... Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе. Когда впервые пришла в реанимацию, он не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не радовался мне. Теперь ничего не угрожает жизни", - поделилась Екатерина Репяхова.

Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Виктор Павлик операция - Екатерина Репяхова раскрыла подробности операции мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что популярная украинская супермодель Снежана Онопко вышла замуж. Ее первый брак был полон насилия, но на этот раз манекенщица по-настоящему счастлива.

Также популярный актер, звезда сериала "Возвращение Мухтара" Павел Вишняков раскрыл настоящую позицию Славы Каминской относительно войны в Украине. Некоторые высказывания певицы порой вызывали у аудитории сомнения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:44 Украина
Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

16:27 Украина
Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

16:03 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 83397

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 67966

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 15250

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали 8556

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Последние новости

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

Реклама
15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

15:27

Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопросВидео

15:23

"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

15:19

За Тайвань не вступится никтомнение

14:37

В Крыму уничтожили последнего носителя "Калибров": разведка Британии назвала последствия

14:36

Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

14:23

На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

Реклама
13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

Реклама
10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять