После абьюза и домашнего насилия: известная украинская супермодель вышла замуж

Снежана Онопко наконец обрела свое семейное счастье.

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Снежана Онопко новости - Снежана Онопко вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Снежана Онопко - украинская модель с мировым именем, которая была несбыточной мечтой сотен тысяч мужчин по всему миру. Увы, ее личная жизнь не была похожа на сказку, и сложилась трагически.

В 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. Это были абьюзивный брак с физическим, психологическим и сексуальным насилием по отношению к Онопко. Модель добилась развода со Щуром в 2020 году, и с тех пор про ее личную жизнь ничего не было известно.

Тем не менее события в ней развивались стремительно. Недавно в сторис в своем блоге в Instagram Снежана Онопко объявила, что вновь вышла замуж.

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Фотографии этого знаменательного события появились на одном из фан-аккаунтов модели. Про нового избранника Онопко ничего неизвестно. Сама Снежана, похоже, очень счастлива с ним - в последних постах в социальных сетях она постоянно упоминает, что теперь замужем за "лучшим мужчиной на планете".

Кто такая Снежана Онопко? Снежана Онопко - украинская супермодель. Участовала в модных показах во всех мировых фэшн-столицах - Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, снималась для популярных глянцев. Стала первой моделью украинского происхождения, которая дважды попала на обложку Vogue. Была лицом японского косметического бренда Shiseido и косметической марки Dior.

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