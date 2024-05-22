За кого топит Слава Каминская: популярный актер раскрыл настоящую позицию певицы

Звезда сериала "Возвращение Мухтара" рассказал, что думает про хейт в сторону "Рыженькой из НеАнгелов".

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Павел Вишняков рассказал на чьей стороне Слава Каминская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vishniakov_pavel_

Украинская певица Слава Каминская в начале полномасштабной войны в Украине выехала с детьми за границу. Она продолжает общаться на русском языке в публичном пространстве и слушать музыку страны-оккупанта, агрессивно отстаивая эту точку зрения.

Из-за этих факторов в украинском обществе многие испытывают к Каминской смешанные чувства, а иногда даже откровенно критикуют. За певицу заступился белорусский актер, звезда сериала "Возвращение Мухтара" Павел Вишняков, который сейчас активно занимается волонтерством на пользу ВСУ и гражданских украинцев.

Артист в интервью для Алины Доротюк отметил, что уважает Славу, и ее общественная позиция не вызывает у него сомнения. Он заявил, что певица не раз помогала ему закрывать важные благотворительные сборы для украинской армии. Желание Каминской оставаться за границей Вишняков мотивирует исключительно ее беспокойством о детях.

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"Мне очень не понравилось, и мне было как-то обидно, как на нее набросились за то, что она уехала из Украины. Она мать, у нее двое хороших детей и она должна заботиться о детях. Было очень много статей, желтых, не желтых, что Слава развернулась и уехала в начале войны. У нее дети. Она должна отвечать за своих детей. Она также помогает, как и все остальные. Я ей очень благодарен, когда мне было очень трудно собрать средства, я к ней также обращался. Она также продвигала мой сбор. И огромная ей за это благодарность", - заявил Павел Вишняков.

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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