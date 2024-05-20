Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет

Артистка раскрыла подробности знакомства и отношений с первым мужем.

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Тоня Матвиенко высказалась про отца ее старшей дочери Ульяны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко - мама двоих дочерей, старшая из которых появилась на свет, когда артистке было 17 лет. Сегодня Ульяне 25, и личность ее отца ее мама, равно как и подробности своего брака с ним, все это время тщательно скрывала.

Лишь недавно, в эфире Нашего Радио, Матвиенко рассказала, какими были ее отношения с отцом ее первого ребенка. Познакомились они через общего друга, когда мужчине было 23 года, а Тоне всего 16.

Между влюбленными быстро вспыхнули чувства, и беременность певицы хоть и стала сюрпризом, но была желанной для обоих. Матвиенко и папа Ульяны были в браке 10 лет, и расстались не на лучшей ноте. Прежде артистка не раз отмечала, что все еще имеет обиду на экса.

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"У меня был одноклассник, он меня познакомил со своим другом, и я вышла за него замуж - это мой первый брак был. Я родила ребенка, и он говорит: "Блин, Тоня, я тебя всю жизнь любил". Говорю: "Так чего ты не сказал?" А он говорит: "А я боялся", - рассказала Тоня Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровная Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Тоня Матвиенко - последние новости:

Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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