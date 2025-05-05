Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Есть мужчина, который собирается жениться на Вере Брежневой.

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Вера Брежнева - концерт в Казахстане/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

Вера Брежнева выступила в Алматы

Что ей там предложили

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, выступила в Казахстане.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, во время выступления в Алматы ей предложили выйти замуж. Брежнева спросила у поклонника об его финансах и недвижимости.

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Поклонник подарил певице большой букет роз, а она была удивлена и улыбалась.

Вера Брежнева ранее развелась с Константином Меладзе / instagram.com, Константин Меладзе

"У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?" – сказала артистка.

Вера Брежнева с дочерями / instagram.com, Соня Киперман

Зрители начали громко аплодировать, а потенциальный жених поцеловал руку и щеку Вере, но певица не дала точного ответа поклоннику.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

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Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

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А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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