Вера Брежнева начала зарабатывать в РФ - детали

Кратко:
- Вера Брежнева сдает в аренду помещения в РФ
- Кто стал арендатором
Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в начале полномасштабной войны поддержала Украину, зарабатывает в России.
Как рассказали пропагандистские росСМИ, Брежнева сдает в аренду свою недвижимость в Москве. У нее есть офисные помещения в Пресненском районе.
Арендатором помещений стал лейбл Gusli, владельцем которого является российский музыкальный продюсер Андрей Джахая.
Но при этом Gusli остаются суббрендом лейбла "Первое музыкальное издательство, а 12% принадлежат сейчас Лиане Меладзе, но до 2023 года их владельцем был её брат Константин. Отметим, ранее Вера состояла в браке с Константином Меладзе.
Gusli не прокомментировали информацию об аренде росСМИ, а также не рассказали во сколько им она обходится.
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Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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