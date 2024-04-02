Верит, что пришельцы избрали его: Робби Уильямс рассказал про контакты с НЛО

Исполнитель "Supreme" считает своей миссией рассказывать всему миру, что "истина где-то рядом".

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Робби Уильямс и НЛО - певец рассказал про общение с пришельцами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британский певец Робби Уильямс признался в интервью изданию Daily Star, что верит в существование внеземных цивилизаций. Более того - артист убежден, что он, как известная личность, был избран их посланником на Земле.

"Иногда я думаю, что существует множество различных теорий, которые мы все имеем относительно этих инопланетных вещей. Я пытаюсь разделить нарциссизм и эго, но большую часть времени безуспешно. Часто задаюсь вопросом, должен ли я смотреть на встречи с НЛО с позиции публичной платформы. Но я должен поговорить об этом", - утверждает Уильямс.

Певец отмечает, что имел несколько контактов с инопланетянами - однажды он видел их так близко, что мог "ударить их теннисным мячом". Первая встреча с НЛО произошла с ним в 2008 году во время записи песни "Аризона".

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"Я только что написал песню под названием "Аризона". Вся она о контакте с инопланетянами, мы прослушивали запись. Когда я стоял на балконе, вдруг появился большой золотой шар света, мы подумали, что это Венера, Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестает играть и НЛО исчезает. Но затем мы снова включили "Аризону", и круглый объект снова повернулся вверх. Так произошло четыре раза. После этого началась сильная гроза и эти два больших световых шара начали танцевать в небе. Это было похоже на световое шоу, продолжавшееся около часа", - вспоминает певец.

Кроме того Уильямс считает американский город Лос-Анджелес магнитом для пришельцев - большая часть его контактов произошла именно там. При этом артист не уточняет, имела ли какое-то влияние на его общение с НЛО зависимость от наркотических препаратов и алкоголя, с которой он боролся с девяностых годов и до конца двухтысячных.

Кто такой Робби Уильямс? Робби Уильямс - британский певец, автор песен, бывший участник группы Take That. Один из самых продаваемых британских музыкантов. Во время сольной карьеры выпустил 14 альбомов и сборников, а также 10 синглов ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" и пр.).

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