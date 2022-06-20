Вера Брежнева поздравила маму на День отца

Вера Брежнева поздравила маму / instagram ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно показала, как выглядит без макияжа, трогательно поздравила свою маму на день отца.

По словам самой певицы, ее папа умер 7 лет назад. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Сегодня день отца. Наш папа покинул этот мир 7 лет назад. И с тех пор на нас всех одна мама. В которой хватает любви, заботы, внимания на 4 детей и 7 внуков. Мы все скучаем по папе. Ещё многое мы с ним не успели сделать.. Но он живет в нас, мы его продолжение. А значит - он с нами. Пусть ваши папы будут живы и здоровы, и пусть будет мир в Украине", - написала она.

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Напомним, ранее Вера Брежнева впервые с начала широкомасштабного российского вторжения встретилась с мамой и сестрами из семейства Галушко. Именно такой пост певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.