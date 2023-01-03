Венсан Кассель показал, как ходит его полуголая "креветочка": вид сзади

Венсан Кассель видимо также "залип" на видео французской модели и своей жены Тины Кунаки.

Венсан Кассель / Instagram

Французский актер и продюсер Венсан Кассель не устает хвастаться своей молодой женой-моделью Тиной Кунаки. Кроме того, он с удовольствуем комментирует посты своей супруги.

Так, на днях сама Тина опубликовала видео, как она идет по пляжу в купальнике и парео, которое вот-вот норовит съехать с красивой пятой точки модели. Модель соблазнительно качает бедрами и в целом, как всегда, выглядит великолепно.

Сам Кассель игриво прокомментировал свежее видео Кунаки, назвав ее "моя креветочка".

Напомним, ранее на своей странице в Instagram 25-летняя Тина показала свой "идеальный момент в Рио". Кунаки и Кассель влюблены в бразильские пляжи, поэтому местом для воспитания их трехлетней дочери Амазонии выбрали именно Рио-де-Жанейро.

Свободное от съемок и модных показов время модель решила провести у побережья Атлантического океана. Снимками единения с бушующей стихией она поделилась в социальных сетях.

В кадре Кунаки появилась без макияжа, в цельном купальнике спортивного кроя. Она позирует, сидя на мокром песке и наблюдая за разбушевавшимся океаном. Погода пасмурная, что добавляет фото особенный свет и четкость.

Модель часто радует своих поклонников фотографиями в купальнике, демонстрируя свою идеальную, даже после родов, фигуру.

Ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraine позировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

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