Молодая жена Венсана Касселя в насквозь промокшем купальнике похвасталась безупречным телом

Тина Кунаки позировала в купальнике на пляже в Рио / instagram.com/tinakunakey

Французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки умело сочетает работу и отдых. Вернее даже на "домашних" фото красотка выглядит, будто только сошла с обложки глянца.

На своей странице в Instagram 25-летняя Тина показала свой "идеальный момент в Рио". Кунаки и Кассель влюблены в бразильские пляжи, поэтому местом для воспитания их трехлетней дочери Амазонии выбрали именно Рио-де-Жанейро.

Свободное от съемок и модных показов время модель решила провести у побережья Атлантического океана. Снимками единения с бушующей стихией она поделилась в социальных сетях.

В кадре Кунаки появилась без макияжа, в цельном купальнике спортивного кроя. Она позирует, сидя на мокром песке и наблюдая за разбушевавшимся океаном. Погода пасмурная, что добавляет фото особенный свет и четкость.

Несмотря на угрюмую атмосферу, Тина в своем нехитром наряде напоминает русалку или нимфу - великолепно сложенную, изящную, но крайне опасную.

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