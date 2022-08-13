Молодая жена Венсана Касселя показала дерзкий лук в купальнике

Тина Кунаки / Instagram tinakunakey

Молодая жена известного актера Венсана Касселя и французская модель Тина Кунаки поделилась соблазнительным фото в оригинальном купальнике. 25-летняя красотка поделилась своим фото в Instagram.

Тина Кунаки / Instagram

Модель часто радует своих поклонников фотографиями в купальнике, демонстрируя свою идеальную, даже после родов, фигуру.

Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraine позировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

Одна из красивейших девушек современности позировала знаменитой Эллен фон Унверт - известному фотографу, которая создавала портреты для таких звезд как Рианна, Кейт Мосс, Виктория Бекхэм, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и др.