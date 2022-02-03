Дева-воительница или золотая рыбка: Тина Кунаки снялась для обложки украинского глянца

Французская модель в объективе именитого фэшн-фотографа совершила настоящая чудо перевоплощения.
Украинский глянец вышел на совершенно новый уровень высокой моды. Для обложки февральского номера ELLE Ukraine позировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.
Одна из красивейших девушек современности позировала знаменитой Эллен фон Унверт - известному фотографу, которая создавала портреты для таких звезд как Рианна, Кейт Мосс, Виктория Бекхэм, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и др.
Для обложки ELLE Ukraine для Тины Кунаки создали два совершенно разных образа, в которые, впрочем, модель вжилась очень органично.
На первом из них Кунаки предстала в образе девы-воительницы - в черном "кольчужном" капюшоне из сверкающих камней, корсете без бретелей с вышивкой и газовой накидке, которой размахивала модель, будто знаменем.
Наряд на втором фото напоминает то ли апельсиновый леденец, то ли золотую рыбку. В кадре Кунаки позирует в профиль, повернув голову к камере. Ее лицо частично прикрыто плиссировкой на рукавах платья, которая напоминает плавник волшебной рыбки.
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