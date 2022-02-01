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Александра Зарицкая хвастнула сочной грудью в кружевном лифе

1 февраля 2022, 18:29
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Также певица открыла пикантную татуировку, скрытую от посторонних глаз.

Зарицкая в одном бюстгальтере показала интимную татуировку / instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая на отдыхе в Барселоне ушла в отрыв.

Девушка гуляет по старому городу, пробует новые блюда и коктейли. Хронику своего путешествия она выкладывает в сторис на странице в Instagram.

Среди кадров с достопримечательностями испанского города промелькнула весьма любопытный ролик.

На нем Зарицкая, явно только после душа, снимает свое отражение в зеркале. На голове у нее тюрбан из полотенца, из кружевного персикового лифа аппетитно выглядывает пышная грудь певицы.

На откровенных кадрах можно рассмотреть не только прелести Зарицкой, но и ее татуировки - один абстрактный рисунок под грудью, китайский дракон на одном плече, крупный цветок - на другом.

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Александра Зарицкая показала откровенное фото из душа / instagram.com/kazka.band

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Ранее певица Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики".

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