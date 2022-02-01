Александра Зарицкая хвастнула сочной грудью в кружевном лифе

Также певица открыла пикантную татуировку, скрытую от посторонних глаз.
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая на отдыхе в Барселоне ушла в отрыв.
Девушка гуляет по старому городу, пробует новые блюда и коктейли. Хронику своего путешествия она выкладывает в сторис на странице в Instagram.
Среди кадров с достопримечательностями испанского города промелькнула весьма любопытный ролик.
На нем Зарицкая, явно только после душа, снимает свое отражение в зеркале. На голове у нее тюрбан из полотенца, из кружевного персикового лифа аппетитно выглядывает пышная грудь певицы.
На откровенных кадрах можно рассмотреть не только прелести Зарицкой, но и ее татуировки - один абстрактный рисунок под грудью, китайский дракон на одном плече, крупный цветок - на другом.
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Ранее певица Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики".
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