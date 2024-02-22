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Ведущая 1+1 Наталья Островская с трехмесячной дочкой украсили обложку журнала

Анна Подгорная
22 февраля 2024, 19:26
Молодая мама призналась, что после появления Агаты стала задумываться над рождением еще одного малыша.
Наталья Островская с дочерью
Наталья Островская с дочерью снялись в первой совместной фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская в ноябре впервые стала мамой. Она подарила жизнь чудесной девочке, которую родители назвали Агатой.

Островская не уходила в декрет до последнего, и даже сейчас, когда малышке всего три месяца, находит возможность соблюдать баланс между работой и материнством. Этим ведущая очень вдохновляет других молодых мам и женщин в целом.

При этом Островская убеждена, что рождение ребенка не стоит откладывать "до лучших времен". Об этом она рассказала в свежем интервью для Viva!, digital-обложку которого она украсила вместе с крошкой Агатой.

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Для ведущей это - первая совместная фотосессия с дочерью, и это имело для нее огромное значение, как для мамы. Островская ценит новый опыт материнства, и не исключает, что через несколько лет в их семье может появиться еще один ребенок.

"Ощущение, что жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Все началось еще во время родов. В этот момент я поняла свою маму, стала еще больше любить и ценить ее. Только сама родив, ты понимаешь, почему мама всегда так волновалась и оберегала. ... В момент схваток я говорила врачам, что больше никогда не хочу иметь детей. Тогда медсестра сказала: "Поговорим с вами вечером после родов". И что вы думаете? Уже к вечеру я ответила, что могла бы родить еще. Не знаю как это работает. Нужно рожать больше украинцев, но моя очередь через три-пять лет. Пока передаю эстафету другим украиночкам! Я хочу в семье Островских девочку и мальчика, но сейчас нужно вырастить Агату и дарить ей как можно больше тепла и родительской любви", - рассказала Наталья Островская.

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