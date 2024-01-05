Ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала, как ей удалось родить за 13 минут

Ведущая ТСН Наталья Островская впервые рассказала о том, как быстро родила и о партнерских родах с мужем.

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Наталья Островская недавно родила первенца - дочь / коллаж Главред, фото 1+1, Instagram

Ведущая программы ТСН и единого телемарафона Наталья Островская, которая в ноябре прошлого года родила первенца, поделилась со зрителями в интервью сайту 1+1, каково ей быть в роли матери.

"Я счастлива, что получилась именно сейчас, потому что информация динамичная, быстро меняется. Легко выпасть из информационного поля. Если бы дольше не получалась, то, думаю, мне было бы сложнее", – призналась ведущая.

Островская поделилась, что главной поддержкой и опорой для нее остается супруг, который прекрасно помогает с дочерью. А в первые дни после родов муж даже ухаживал за дочерью, в то время как Наталья некоторое время натурально боялась малышки.

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Муж Натальи, говорит девушка, также максимально поддерживал ее и на родах, благодаря чему весь процесс прошел быстро и легко – за 13 минут:

"Рожала с анестезией, однако муж просто на высшем уровне мне помог и сам хорошо держался. Когда я вела влоги "Вагітна в ТСН", там врач говорил, что самый лучший человек, который может быть на родах – свекровь. Если мужчина боится, то не стоит его заставлять. Мой, слава Богу, не боялся. Мы договорились, что Богдан будет со мной все время. Для него тоже все было ново, ведь это наш первый ребенок. Иногда он бледнел, потому что это непростой этап. Но все равно помог. Я очень благодарна. Думаю, вместе мы родили быстрее, чем могло быть, если бы я была одна", ‒ сказала Островская.

Напомним, ранее жена Иракли Макацария Лиза Чичуа приоткрыла завесу тайны и показала, как сейчас выглядит их первенец. Молодая мама показала любимое место их сына - детскую качалку, в которой тот любит отдыхать.

Ранее также телеведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной усыновили двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Родители охотно делятся подробностями из жизни семьи, в которой появился такой особенный ребенок.

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