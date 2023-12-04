Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

Молодая мама Наталья Островская с гордостью объявила, как назвала своего первенца.

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Наталья Островская раскрыла имя новорожденной дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

В июне журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская поделилась с поклонниками новостью о том, что она ждет ребенка. В ноябре она родила первенца.

Сейчас новорожденной малышке чуть больше 2 недель. Гордая мама на своей странице в Instagram показала первое студийное фото с младенцем, и раскрыла необычное имя дочери.

Так Островская призналась, что за помощью в выборе имени для ребенка она с мужем обратилась к церковным святцам. Врачи прогнозировали, что девочка появится на свет 11 ноября - дата, которой по церковному календарю соответствуют именины Агаты. Имя пришлось молодым родителям по душе.

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И хоть малышка появилась на свет на 6 дней позже, 17 ноября, Наталья с мужем не стали отказываться от красивого редкого имени. Так ведущая стала мамой Агаты Богдановны Островской.

"Имя с древней историей, происходит от греческого "agathos", переводят как "хорошая", "добрая". ...Ей подходит и нам нравится, как звучит с отчеством - Агата Богдановна", - хвастается счастливая мама.

Наталья Островская раскрыла имя новорожденной дочери / instagram.com/nataliostrovska

Ранее солист группы Mаneskin Дамиано Давид попался папарацци вместе с новой возлюбленной, голливудской актрисой Дав Камерон. Вместе влюбленные отдыхали на одном из австралийских пляжей.

Также юная "жена" Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, ответила на вопросы про свою беременность, которые возникли после ее провокационного поста в Instagram.

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