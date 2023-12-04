УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

Анна Подгорная
4 декабря 2023, 19:49
Молодая мама Наталья Островская с гордостью объявила, как назвала своего первенца.
Наталья Островская с дочерью
Наталья Островская раскрыла имя новорожденной дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

В июне журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская поделилась с поклонниками новостью о том, что она ждет ребенка. В ноябре она родила первенца.

Сейчас новорожденной малышке чуть больше 2 недель. Гордая мама на своей странице в Instagram показала первое студийное фото с младенцем, и раскрыла необычное имя дочери.

Так Островская призналась, что за помощью в выборе имени для ребенка она с мужем обратилась к церковным святцам. Врачи прогнозировали, что девочка появится на свет 11 ноября - дата, которой по церковному календарю соответствуют именины Агаты. Имя пришлось молодым родителям по душе.

видео дня

И хоть малышка появилась на свет на 6 дней позже, 17 ноября, Наталья с мужем не стали отказываться от красивого редкого имени. Так ведущая стала мамой Агаты Богдановны Островской.

"Имя с древней историей, происходит от греческого "agathos", переводят как "хорошая", "добрая". ...Ей подходит и нам нравится, как звучит с отчеством - Агата Богдановна", - хвастается счастливая мама.

Наталья Островская с дочерью
Наталья Островская раскрыла имя новорожденной дочери / instagram.com/nataliostrovska

Ранее солист группы Mаneskin Дамиано Давид попался папарацци вместе с новой возлюбленной, голливудской актрисой Дав Камерон. Вместе влюбленные отдыхали на одном из австралийских пляжей.

Также юная "жена" Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, ответила на вопросы про свою беременность, которые возникли после ее провокационного поста в Instagram.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:21 Мир
Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:21 Синоптик
Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

19:16 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:21

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:17

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

20:17

Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

20:08

"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

20:02

Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
19:49

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

19:30

В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

19:21

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:16

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

Реклама
19:10

Новая термобарическая боевая часть в Shahed-131/136: что этомнение

19:03

ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске - в СтратКоме подтвердили удар

18:48

Российские оккупанты убили известного украинского экс-футболиста

18:48

2024 год станет годом сдвигов на фронте: Снегирев - о поражении РФ

18:42

Григорий Козловский: наши ребята из "Рух" U-13 достойно победили в турнире Number One Cup актуально

18:24

Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир "Азова" рассказал о большой опасности

18:21

Идеальные 6 упражнений, если дома мало места: тренировка для крошечной квартиры на 6 минутВидео

18:03

Дидух высотой 6 метров и современная коляда: подробности проекта "Рождество. Ты не один"

18:01

В Украине изменят порядок мобилизации: в Раде раскрыли подробности

17:59

Кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить

17:43

Старый Новый год 2024: дата и приметы согласно новому церковному календарю

Реклама
17:38

Кристина Орбакайте вернулась в РФ, чтобы развлекаться с путинистамиВидео

17:35

Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку

17:32

Без жертв не обошлось: в РФ фура на скорости влетела в колонну РосгвардииВидео

17:25

Безногий и однорукий фигурист-путинист Костомаров захотел стать боксером

16:59

Это должен сделать каждый, у кого есть цветы: секретный лайфхак с чаем, и растения с легкостью переживут зиму

16:56

Россия – уже угроза странам Балтии: генерал НАТО дал оценку ситуации

16:53

В Болгарии "разбираются" с поставками Украине 100 БТР

16:44

Почему зеваешь во время молитвы: простые ответы на сложные вопросы

16:19

Получите много денег: что положить под подушку 5 декабря, чтобы притянуть богатство

16:18

Китайский Новый год 2024: когда праздновать и чего ждать от Дракона в грядущем году

16:15

ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність", – UNITED24

16:08

Мазепа Игорь Александрович досье

16:05

Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью маслаВидео

16:05

РФ накопила 870 ракет и ставит на "шахеды": в ВСУ раскрыли планы Путина

16:03

Даже в Кремле не знают точной цифры: разведка Британии оценила потери России

15:58

Оккупант убил командира: на Херсонщине захватчики устроили смертельную перестрелку

15:50

Украина получила дефицитные ракеты и современные ЗРК - Зеленский

15:50

Предатель Царев поддержал Порошенко: депутаты – неприкасаемые и имеют право выезда за границу

15:22

Гороскоп на 2024 год: 4 знаков зодиака ждет нереальный успех

15:18

Украинцев призвали экономить электроэнергию: что произошло и как действовать

Реклама
15:16

РФ может готовиться к более серьезным конфликтам за пределами Украины – Снегирев

15:14

Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших Яму и Винника

15:12

Как по форме ушей узнать темперамент человека: что говорят психологи

15:12

Церковный праздник 5 декабря: что нельзя делать на преподобного Саввы

15:01

Это может полностью изменить вашу жизнь: к чему чешется левый глаз - примета

14:59

"В России действует сталинский принцип": эксперт рассказал, когда будет новая волна мобилизации

14:27

Лунный календарь 5 декабря 2023: общение с другими принесет пользу, но здоровье подведет

14:11

"Превратить СБУ в "Службу Божью Украины": Бенюк предложил реформировать спецслужбу

13:49

Залужный жаловался Ллойду Остину на ОП и попросил миллиарды снарядов для ВСУ - СМИ

13:41

Средства для Украины закончатся до конца года: в Белом доме рассказали о последствиях

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять