Вечернее настроение от мокрой Леси: Никитюк показала фото в нижнем белье

Украинская ведущая Леся Никитюк способна очаровывать одним лишь своим чувством юмора. А если уж в ход идут обаяние и незаурядные внешние данные, то перед ее магией нельзя устоять.
Так вечернее настроение поклонникам Леся Ивановна подняла всего одним сэлфи, которое появилось на ее странице в Instagram. Зато каким!
Ведущая показала себя с распущенными мокрыми волосами и в нижнем белье - комплекте из топа спортивного кроя и трусиков с завышенной талией. Снимок она сделала в зеркале в полный рост.
Вероятно, Никитюк запечатлела момент после выхода из душа, когда тело и разум чисты и расслаблены. От фото, на котором невозможно отвести глаз от упругих форм Леси, так и веет внутренним спокойствием и уверенностью, которые излучает модель.
Ранее "рыженькая из НеАнгелов" Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини. Теперь певица смело светит своими прелестями без ретуши.
Также украинская актриса кино, театра и озвучки Наталка Денисенко без бюстгальтера прикрыла прелести бахромой - на камеру артистка позировала в экзотическом костюме с голым бюстом.
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