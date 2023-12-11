Вечернее настроение от мокрой Леси: Никитюк показала фото в нижнем белье

Леди Ле способна из каждого момента жизни создать усладу для глаз своих поклонников.

https://stars.glavred.info/vechernee-nastroenie-ot-mokroy-lesi-nikityuk-pokazala-foto-v-nizhnem-bele-10523915.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк в нижнем белье показала сэлфи после душа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк способна очаровывать одним лишь своим чувством юмора. А если уж в ход идут обаяние и незаурядные внешние данные, то перед ее магией нельзя устоять.

Так вечернее настроение поклонникам Леся Ивановна подняла всего одним сэлфи, которое появилось на ее странице в Instagram. Зато каким!

Ведущая показала себя с распущенными мокрыми волосами и в нижнем белье - комплекте из топа спортивного кроя и трусиков с завышенной талией. Снимок она сделала в зеркале в полный рост.

видео дня

Вероятно, Никитюк запечатлела момент после выхода из душа, когда тело и разум чисты и расслаблены. От фото, на котором невозможно отвести глаз от упругих форм Леси, так и веет внутренним спокойствием и уверенностью, которые излучает модель.

Леся Никитюк в нижнем белье показала сэлфи после душа / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее "рыженькая из НеАнгелов" Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини. Теперь певица смело светит своими прелестями без ретуши.

Также украинская актриса кино, театра и озвучки Наталка Денисенко без бюстгальтера прикрыла прелести бахромой - на камеру артистка позировала в экзотическом костюме с голым бюстом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.