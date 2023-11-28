Красотка и озорница: Денисенко без бюстгальтера прикрыла прелести бахромой

Украинская актриса кино, театра и озвучки Наталка Денисенко принадлежит к тем женщинам, которым вовсе не нужно раздеваться, чтобы выглядеть соблазнительно. Впрочем, если такое случается, оторвать взгляд от артистки просто невозможно.
К примеру, на своей странице в Instagram Денисенко опубликовала фотографии авторства Леси Ясницкой, на которых она предстала в необычном для себя образе.
Так актриса примерила на голое тело необычный костюм, выполненный в технике макраме - белую манишку с бахромой, которая прикрывала ее обнаженный бюст, и юбку в пол, которая также почти полностью состояла из бахромы. Иллюзия "открытой обнаженности" настроила Наталку на игривый лад.
В кадре артистка с озорством улыбалась и крутилась перед камерой, изредка прикрывая руками сокровенное. Снимки получились живыми и динамичными, что не ускользнуло от внимания поклонников. В комментариях они не перестают восхищаться талантом фотографа и красотой его модели.
Ранее Леся Никитюк "дала джазу" в образе секс-символа 50-ых годов Мерлин Монро. Ведущая примерила платье с глубоким декольте и подолом, который так и норовил взмыть выше ее головы.
Также украинская певица Алина Гросу посветила сочными формами в шубе и белье. Артистка назвала это "предновогодним фотосетом", и снимки определенно тянут на праздничные подарки для фанатов.
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