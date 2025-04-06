Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Александр Эллерт стал бездомным в США: "Уже неделю"

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 21:56
126
Шоумен и экс-автор Студии Квартал-95 рассказал про свой кочевой образ жизни.
Александр Эллерт
Александр Эллерт сейчас - комик рассказал про жизнь в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Краткое содержание:

  • Перед отправкой в тур Эллерт отказался от жилья
  • Теперь он - бездомный, и планирует продолжить жить в таком ритме

Украинский стендап-комик, участник шоу "Холостячка" (победитель первого сезона с Ксенией Мишиной) и "Рассмеши комика" Александр Эллерт уже почти три года живет в США. Там он пытается начать новую жизнь и построить карьеру.

О своих взлетах и падениях артист сообщает в Instagram. К примеру, недавно у него произошло два важных события - он отправился в тур по Америке и лишился дома. Обе ситуации настроили комика на философский лад.

видео дня

"Я бездомный. Уже неделю. Уезжая в тур, я не стал подписывать новый lease. Собрал вещи в боксы, отвез в сторедж, смотрел на них — и словил такое же чувство, как уезжал из Донецка… Киева… теперь из ЛА… Сейчас каждый день я в новом городе с пониманием, что не стены делают дом, не вещи создают уют... А люди. Новые, старые, забытые… Но в целом, они константа! Вещи будут в коробках. Я буду в моменте. В движении. На сцене. Среди людей. Возможно, именно в этом — мой дом. Посмотрим…" - написал Александр Эллерт.

Александр Эллерт
Александр Эллерт сейчас - комик рассказал про жизнь в США / instagram.com/ellert_a

Комик покинул страну во время полномасштабной войны в Украине - летом 2022 года. Эллерт настаивает на том, что его выезд произошел на законных основаниях без помощи влиятельных покровителей. Впрочем, конкретных причин для своего выезда он не называет. Коллега и друг Эллерта, комик Андрей Рыбак, считает, что причиной для выезда могло стать состояние здоровья Александра.

Александр Эллерт
Александр Эллерт выехал из Украины летом 2022 года / instagram.com/ellert_a

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про неизлечимый диагноз украинского психолога Натальи Холоденко. О болезни она узнала в 12 лет, но она, вероятно, с ней с самого рождения.

Также Виктор Павлик рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Украинский певец раскрыл подробности длительного лечения, и как решился на хирургическое вмешательство.

Читайте также:

Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Александр Эллерт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

21:49Украина
Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

21:05Синоптик
"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:48Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Последние новости

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турции

21:56

Александр Эллерт стал бездомным в США: "Уже неделю"

21:49

"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

20:51

"Я глубоко возмущен": в РФ спели на русском хит известного украинского певца

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
19:48

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:34

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:13

Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

18:55

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

Реклама
18:55

3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

18:53

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

18:09

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:45

"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Реклама
15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

13:53

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

13:50

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

13:19

Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

13:09

Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

Реклама
10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять