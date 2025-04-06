Александр Эллерт стал бездомным в США: "Уже неделю"

Шоумен и экс-автор Студии Квартал-95 рассказал про свой кочевой образ жизни.

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Александр Эллерт сейчас - комик рассказал про жизнь в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

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Перед отправкой в тур Эллерт отказался от жилья

Теперь он - бездомный, и планирует продолжить жить в таком ритме

Украинский стендап-комик, участник шоу "Холостячка" (победитель первого сезона с Ксенией Мишиной) и "Рассмеши комика" Александр Эллерт уже почти три года живет в США. Там он пытается начать новую жизнь и построить карьеру.

О своих взлетах и падениях артист сообщает в Instagram. К примеру, недавно у него произошло два важных события - он отправился в тур по Америке и лишился дома. Обе ситуации настроили комика на философский лад.

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"Я бездомный. Уже неделю. Уезжая в тур, я не стал подписывать новый lease. Собрал вещи в боксы, отвез в сторедж, смотрел на них — и словил такое же чувство, как уезжал из Донецка… Киева… теперь из ЛА… Сейчас каждый день я в новом городе с пониманием, что не стены делают дом, не вещи создают уют... А люди. Новые, старые, забытые… Но в целом, они константа! Вещи будут в коробках. Я буду в моменте. В движении. На сцене. Среди людей. Возможно, именно в этом — мой дом. Посмотрим…" - написал Александр Эллерт.

Александр Эллерт сейчас - комик рассказал про жизнь в США / instagram.com/ellert_a

Комик покинул страну во время полномасштабной войны в Украине - летом 2022 года. Эллерт настаивает на том, что его выезд произошел на законных основаниях без помощи влиятельных покровителей. Впрочем, конкретных причин для своего выезда он не называет. Коллега и друг Эллерта, комик Андрей Рыбак, считает, что причиной для выезда могло стать состояние здоровья Александра.

Александр Эллерт выехал из Украины летом 2022 года / instagram.com/ellert_a

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