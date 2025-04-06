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Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 13:09
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Впрочем, добрая искренность Константина Грубича способна затмить этот маленький конфуз.
Константин Грубич, Ирина Билык
Ирина Билык юбилей - Константин Грубич поздравил певицу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych, instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

  • Константин Грубич показал архивное фото с Ириной Билык, и поздравил ее с Днем рождения
  • Ведущий промахнулся с датой
  • Билык перенесла юбилейный концерт в связи с трауром

Сегодня легендарная украинская певица Ирина Билык отмечает юбилей - 55 лет. Первые поздравления с важной датой она начала получать еще вчера. Например, от ведущего Константина Грубича.

В своем блоге в Instagram он опубликовал редкое фото с Билык, и удивился, что та не отвечала на его звонки, когда он решил ее поздравить. В комментариях ведущем напомнили, что День рождения у Ирины шестого апреля, а не пятого (день, когда Грубич решил поздравить артистку).

видео дня

Впрочем Константин не стал ничего исправлять и портить поздравление из-за одной маленькой ошибки. Он оставил пост с фото и прекрасными словами для одной из самых ярких див украинского шоу-бизнеса. "Желаю талантливому человеку любви, вдохновения, неисчерпаемости магии вертеть словами и нотами для создания новых песенных шедевров. Пусть наша молодость остается с нами, а зрелость принесет новые интересные истории", - написал Грубич.

Ирина Билык, Константин Грубич
Ирина Билык юбилей - Константин Грубич поздравил певицу / instagram.com/kostya_hrubych

Стоит отметить, что сама именинница пока хранит молчание в День своего рождения. Сегодня у нее должен был состояться большой юбилейный концерт во Дворце Украина, однако она отменила выступление, чтобы почтить память погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу, которая произошла 4 апреля. Ирина Билык соблюдает всеукраинский траур, и перенесла концерт на другой день.

Ирина Билык
Ирина Билык перенесла концерт, к которому так долго готовилась / instagram.com/bilyk_iryna

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Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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