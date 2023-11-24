Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини

Украинская певица, бывшая участница женского поп-дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская отдыхает на Канарских островах. Это для артистки отличный способ не только отвлечься от мирских забот, но и похвастаться результатами своего похудения.
И если обещания себе скинуть пару лишних кило чаще всего даются в новогоднюю ночь и редко соблюдаются, Каминская успела озаботиться своей стройностью до праздников. И это, к слову, ей удалось блестяще.
На своей странице в Instagram Слава поделилась настоящим сокровищем среди наступающей зимы - яркими летними кадрами в голубом бикини. Тем более что еще летом певицу в этом же купальнике критиковали за лишний вес.
Теперь же Каминская в соблазнительных позах уверенно выглядит в кадре и искренне улыбается. Конечно, не обошлось без ее фирменного юмора: теперь она решила "раскритиковать" купальник, который не успел скинуть лишнее вместе с ней.
"Тот случай, когда я похудела, а купальник нет", - пишет Слава Каминская.
Ранее бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике - 49-летняя певица Наталья Егорова благодаря активному образу жизни и йоге может позволить себе любой самый дерзкий пляжный наряд.
Также украинская певица Алина Гросу в зеркале похвасталась идеальными изгибами. Она снимала себя почти в полный рост, и сама не могла налюбоваться чарующим отражением.
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