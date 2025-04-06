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"Я глубоко возмущен": в РФ спели на русском хит известного украинского певца

Виталий Кирсанов
6 апреля 2025, 20:51обновлено 6 апреля, 21:24
1085
Нашумевшую композицию "Три сестры" Влад Дарвин написал еще в 2013 году.
'Я глубоко возмущен': в РФ спели на русском хит известного украинского певца
В РФ спели на русском хит Влада Дарвина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/darwinvlad, скриншот

Вы узнаете:

  • Где и кто исполнил хит украинского певца
  • Реакция Влада Дарвина на нарушение его авторских прав

В России в эфире ток-шоу малоизвестный певец Александр Луговой исполнил популярную песню украинского артиста Влада Дарвина, нарушив авторские права. Речь идет о хите "Три сестры", который в последнее время стал вирусным в Сети. Об этом сообщил в своем Instagram сам Влад Дарвин.

Нашумевшую композицию Дарвин написал еще в 2013 году. Однако настоящую славу она получила только сейчас, когда завирусилась в соцсетях. Трек возглавил тренды украинской музыки и стал лидером в чартах на стриминговых сервисах. Когда песня получила новую жизнь через 11 лет после выхода, Влад Дарвин перевел ее на украинский и представил новую версию.Россияне также не обошли стороной песню "Три сестры" и без всякого разрешения выполняют ее в стране-агрессоре. В частности, россиянин спел ее на русском языке на федеральном пропагандистском телеканале.

видео дня

Он возмущен таким поступком жителей РФ. В частности, он указал, что они украли его песню в день, когда оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля. Уже этой ночью, 6 апреля, захватчики атаковали Киев и другие города. В то же время они продолжают унижаться и в культурной сфере, выдавая украинское за свое.

"Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без всякой международной лицензии на государственном российском телевидении - именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре. 4 апреля в результате российской ракетной атаки в Кривом Роге погибли 9 украинских детей. Сегодня Киев подвергся удару российской баллистической ракетой. Ежедневно десятки украинских городов - под обстрелами. Поддерживайте Украину. Будьте на стороне правды и международного права", - призвал Влад Дарвин.

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