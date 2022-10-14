Вдовец Русланы Писанки рассказал о последнем дне жизни артистки

Игорь Исаков рассказал о последнем дне жизни Русланы Писанки / Facebook/Ігор Ісаков

Вдовец Русланы Писанки, бизнесмен Игорь Исаков, принял участие в проекте "Голоса Мирных", для которого собирают истории обычных людей об ужасах войны.

Мужчина вспоминает, что война застала его, супругу и тещу в их доме под Киевом. Обоих женщин в подвал во время обстрелов ему пришлось спускать на руках, так как обе они были ограничены в передвижении - у Русланы был перелом, а у ее мамы - онкология в терминальной стадии.

Исакова, которого в первые же дни полномасштабной войны записался в территориальную оборону, предупредили о приближающихся к их дому рашистах. Тогда он вывез женщин в более безопасное место: тещу - на западную Украину, Писанку - на реабилитацию в Европу.

"Перед границей Руслана села в коляску, я дал ей в руки ходунки, чтобы могла вставать. Одна маленькая сумка с документами – и больше ничего. Так она у меня и уехала", - вспоминает Исаков.

Через 10 дней он узнал от жены, что у нее нашли опухоль. Врачи были настроены оптимистично, и супруги до последнего момента верили, что Руслана выкарабкается.

Ее последний день Игорю посчастливилось провести вместе с ней - он смог выехать в Германию по запросу клиники, где лечилась артистка. В день смерти она была по-настоящему счастлива: вместе они приготовили борщ, прогулялись по ярмарке и много говорили о будущем. Потом Руслана потеряла сознание и была доставлена в клинику.

Она умерла, не приходя в себя. Исаков сидел рядом с ней, думал, что Руслана просто спит. "Вошла врач и говорит: "Ей уже не больно, ей хорошо". Я не сразу понял, думал, что подействовали лекарства. Так не стало Руси", - рассказал вдовец.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник. Артистке диагностировали онкологию.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

21 августа, в одном из киевских храмов, в Спасо-Преображенском соборе, актрису проводили в последний путь.

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