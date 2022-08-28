"До свидания, мой ветерок": вдовец Писанки растрогал Сеть прощальным постом

Руслана Писанка и Игорь Исаков / коллаж УНИАН и Instagram

Игорь Исаков, вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки, в очередной раз растрогал Сеть постом, посвященным ей.

Мужчина написал, что был самым счастливым человеком в мире, потому что именно Писанка была его супругой.

Но сейчас, пишет Исаков, он должен отпустить ее. И добавил ‒ жизнь прекрасна и она продолжается.

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"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, мой ветерок. Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее. Но жизнь прекрасна. И продолжается", – написал муж Писанки.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

21 августа, в одном из киевских храмов ‒ в Спасо-Преображенском соборе ‒ актрису проводили в последний путь.

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