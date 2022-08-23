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"Ее боялись, потому что она дива": в Сніданку з 1+1 рассказали про последнюю роль Русланы Писанки

23 августа 2022, 20:00

Эксклюзивно на ТЕТ Егор Гордеев вместе с режиссером Натальей Ворожбит вспомнили артистку и обсудили ее киноработу в ленте Демоны.

Руслана Писанка, Демоны
Демоны режиссера Натальи Ворожбит - последняя киноработа Русланы Писанки / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

На днях в Киеве состоялась церемония прощания с выдающейся украинской телеведущей и актрисой Русланой Писанкой. Ее жизнь унес рак 19 июля. Эксклюзивно для Сніданку з 1+1 ведущему Егору Гордееву удалось взять интервью у кинорежиссерки Натальи Ворожбит. Именно в ее ленте Демоны Руслана Писанка получила главную роль, которую называла самой важной в своей жизни.

Егор и Наталья – бывшие шефы Писанки в телевизионной и киножизни. В общей беседе они обсудили, как Руслана отдавала себя профессии, одновременно снимаясь в кино и ежедневно выходя в прямой эфир шоу Твій День, и как была уверена, что до конца лета обязательно вернется к профессии.

Руслана Писанка, Демоны
Егор Гордеев и Наталья Ворожбит поделились воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

По словам Гордеева, Руслане было очень важно вернуться на большой экран. Также он вспомнил, как актриса и телеведущая высказалась о роли в фильме Демоны.

"Она мне шепотом сказала: "Я не знаю, но мне кажется, что это самая крутая киноработа в моей жизни", - рассказал телеведущий.

Сама режиссер Ворожбит очень самокритично относится к своей работе, однако уверяет: Руслана там необычайная и непревзойденная, ее точно такой никто не видел. По ее словам, это действительно новая Руся. Режиссер приоткрыла занавес фильма и эксклюзивно в Сніданку з 1+1 рассказала о роли Писанки в фильме Демоны.

"Героиню зовут Нина, для меня это постсоветская Украина. История о том, как в украинское село приезжает россиянин. У героев начинаются отношения, которые сначала напоминают большую любовь, а потом это превращается в их личную войну", - поделилась Ворожбит.

Одним из самых драматичных моментов за последний год жизни Писанки стало ее падение во время спектакля, которое привело к перелому ноги. Именно с тех пор актриса и телеведущая не появлялась ни на съемочной площадке фильма, ни в студии инфотейнмент-шоу Твій День, где была ведущей. Наталья лично присутствовала в зале во время того рокового выступления. Говорит, что сразу поняла, что произошло, однако зрительный зал до последнего думал, что падение Русланы - это сценарный замысел.

Руслана Писанка, Демоны
Демоны режиссера Натальи Ворожбит - последняя киноработа Русланы Писанки / Пресс-служба

"Мы до последнего помогали со скорой... она лежала по центру зала, в платье на финальный выход и спрашивала: "Ну как вам спектакль?". Ну это Руся, настолько ей это было важно. Боль была ужасной, она очень сильно сломала ногу. Но публика от спектакля была в восторге, стонала от счастья, подпевала вместе с ней. Она как богиня танцевала на больших каблуках. Руся потом сказала, что, пожалуй, так надо, видимо я куда-то сильно бежала. Мне надо было думать о приоритетах, остановиться", - рассказала режиссер.

О тяжелой болезни актриса рассказала коллегам очень завуалированно. Называла ее "болячкой", но говорила, что к лету она вернется на съемочную площадку. Говорила, что обязательно все поборет и лента Демоны будет доснята. "К концу лета я надеюсь, что все будет хорошо, вот так она сказала", - отметила Ворожбит.

Фактически для Русланы Писанки роль Нины в Демонах - ее первая главная роль в украинском кино. Сама актриса призналась Наталье в том, что видела нелюбовь украинских режиссеров к ней. А сама Ворожбит это объясняет так: "Они просто ее боялись, потому что она глыба, потому что она дива".

Егор и Наталья вспомнили, что Руслана имела определенную фишку на кастингах. Например, сильно опаздывать. Однако Писанка могла сразу заполнить пространство собственной энергией. И, не смотря на ее популярность, она вообще не имела звездной болезни, капризов, однако была очень профессиональная и трудолюбивая. Наталья добавляет: "Более преданного человека на съемочной площадке трудно было себе представить".

Для этой важной роли Писанка не побоялась даже подстричь свои волосы. Егор Гордеев вспомнил, как Руслана сообщила ему об этом. Она пошла на этот шаг и в париках выходила в эфир, чтобы зрители не заметили изменений во внешности.

Ежедневно на зрителей Сныданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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