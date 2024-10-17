Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Сегодня, 17 октября, первая годовщина со дня смерти Сергея Сивохо - украинского комика, ведущего и продюсера. Артист скончался в Германии, где проходил лечение от серьезного заболевания.
Прощание с Сивохо состоялось в Киеве в Октябрьском дворце, в зале которого была выставлена урна с прахом знаменитости.
Шоумен родился и вырос в Донецке, там же, по решению его матери, она нашел свое последнее пристанище. Урна с прахом Сергея Сивохо захоронена на центральном кладбище, где прежде упокоились его отец, дедушка и две бабушки.
Как сейчас выглядит могила известного артиста, показала в социальных сетях его вдова Татьяна. Также она посвятила Сергею трогательную речь.
"Время летит стрелой. Год прошел как тебя нет с нами, Сережа. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал Лигу Смеха и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину. Ты поддерживал и помогал всем, кому мог, даже уже будучи тяжело больным. Листаю фотографии последних двух лет - тонны гуманитарки. Оборудование и лекарства для для госпиталей. Продукты и одежда для беженцев. Как будто хотел успеть "починить" этот мир пока еще билось твое сердце. Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, покойся с миром, моя любовь!" - написала вдова Сивохо.
Кто такой Сергей Сивохо?
Сергей Анатольевич Сивохо (8 февраля 1969, Донецк - 17 октября 2023, Германия) - украинский игрок КВН, актер, телеведущий, продюсер, шоумен. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах 2019 года, но официально беспартийный. Креативный продюсер студии "Квартал 95", сообщает Википедия.
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