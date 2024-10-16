Валерий Залужный показал, как греется в компании жены

Железный генерал поделился новым уютным снимком со своей возлюбленной.

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Валерий Залужный новости - Валерий Залужный с женой показали теплое сэлфи / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на посту посла нашей страны в Великобритании стал все чаще делиться с поклонниками кадрами из личной жизни. Их неизменной героиней является Елена - жена "Железного генерала".

В социальных сетях Залужный демонстрирует романтические кадры со своей возлюбленной. Так недавно в его блоге в Facebook появилось свежее сэлфи.

На нем посол и его жена позируют в повседневной одежде. Фото было сделано в одном из лондонских парков.

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"Тепло осени. У каждого оно свое", - подписал кадр Валерий Залужный и добавил эмодзи красного сердечка.

"Найкращі. Дякую за світло у темряві", "Тепло кохання зігріває найкраще. Доброї долі родині", "Дякуємо за ваше тепло, передається і нам, підтримує! Залізний генерал з палким серцем!", "Ви дуже красиві та гармонійні. Божого благословіння!!" - пишут поклонники Валерия Залужного и его жены в комментариях под фото.

Валерий Залужный новости - Валерий Залужный с женой показали теплое сэлфи / facebook.com/vzaluzhnyi

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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