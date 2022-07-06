Вдова Кобзона рассказала правду об "умирающем" Моисееве

Борис Моисеев болеет уже более 10 лет/ скриншот

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о состоянии артиста Бориса Моисеева, который за последние лет дважды переболел инсультом.

"Шанс есть всегда. Я знаю о Борисе все: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!", — сказала 71-летняя Нелли Кобзон, которую цитирует ее novostivl.ru.

Отметим, что Моисеев давно не выступает и не дает концертов. Все новости о здоровье артиста появляются редко и комментируют их, как правило, близкие артиста. Известно, что у Моисеева перестала двигаться левая рука и шевелиться его верхняя губа.

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Отметим, ранее стало известно о том, что Борис Моисеев после инсульта продолжает лечение для восстановления, но прогнозы остаются неблагоприятными. О здоровье Бориса Моисеева рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова в интервью