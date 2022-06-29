Вакарчук показал средний палец Путину

Святослав Вакарчук отправил россию по известному адресу / facebook.com/okeanelzyofficial

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который на день отца показал фото со своим первым сыном, отыграл концерт в Варшаве.

По информации канала Телеграмм Nexta Live, на концерте он сказал, что РФ хочет поставить на колени, запугать и вогнать украинцев в депрессию, но у врага ничего не выйдет. При этом он показал средний палец.

Также Святослав Вакарчук поблагодарил Польшу за поддержку и спел свой хит "Обійми" на польском.

"Мы знаем, что мы идем в будущее гордо и уверенно, потому что такая нация, как украинцы, с помощью таких друзей, как Польша, обязательно победит. Это случится даже быстрее, чем мы думаем. Главное — работать для этого каждый-каждый день", - сказал Вакарчук.

На концерте собралось более четырёх тысяч человек. Вырученные средства пойдут на помощь детям, пострадавшим от войны, беженцам и украинским защитникам.

Напомним, ранее песня Святослава Вакарчука "Обійми мене" заиграла новыми красками. В частности, композицию, которая также является символом отважного противостояния Украины в жестокой войне с россией, исполнили на иврите.