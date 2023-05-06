В Великобритании в присутствии 2000 гостей короновали Чарльза ІІІ: все подробности

Коронацию британского монарха посетили также первая леди Украины Елена Зеленская и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В Великобритании короновали Чарльза III/ Twitter The Royal Family

В Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Она длилась несколько часов, но историческое событие в Великобритании будут праздновать еще два дня.

На церемонии побывали лидеры государств, правительств, иностранные делегации и послы. Украину на мероприятии представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Церемония началась в 13:00. Новый британский король дал обет перед всем миром, что он будет править в Великобритании по закону, соблюдать правосудие и поддерживать англиканскую церковь.

видео дня

Праздничную службу провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После того, как был выполнен ритуал помазания, нового монарха облачили в священные ризы. Далее Чарльзу III вручили символы монархии: шар, перстень и скипетры. После этого архиепископ Кентерберийский возложил корону на голову нового короля Британии.

Первая коронация за 70 лет

Эта коронация монарха была первой за 70 лет. Предыдущая коронация состоялась в 1953 году, когда на престол взошла Елизавета II. Она правила в Великобритании дольше всех – более 70 лет. Правление Елизаветы II продолжалось до ее смерти 8 сентября 2022 года.

После смерти предыдущей королевы наследником короны стал ее старший сын – Чарльз. Он был провозглашен королем 10 сентября 2022 года и был коронован 6 мая 2023 года. Вместе с Чарльзом III также короновали и его жену Камиллу.

Коронация Чарльза III/ скрин

Смотрите видео коронации Чарльза III:

Ранее Главред рассказывал, что церемония коронации Чарльза III планировалась более короткой и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, обошлась она в несколько раз дороже – 250 млн фунтов стерлингов (150 млн на меры безопасности и 100 млн на саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 млн фунтов в пересчете.

Также ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с визитом в Лондон для участия в церемонии коронации нового монарха еще 4 мая. Зеленская тогда встретилась с супругой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти возле резиденции главы правительства и планировала посетить библиотеку в центре Лондона.

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