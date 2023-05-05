Неожиданно умерла 23-летняя финалистка "Мисс Вселенная"

Девушка несколько недель провела в искусственной коме и ее отключили от аппарата.

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Сиенна Вейр / Instagram/sienna_weir

Австралийская модель и финалистка конкурса красоты "Мисс Вселення" Сиенна Вейр.

Девушка скончалась в четверг после того, как в течение нескольких недель находилась на аппарате жизнеобеспечения после того, что, как считается, было несчастным случаем во время верховой езды, пишет News.co.au.

Ее агентство Scoop Management также поделилось несколькими фотографиями модели, заявив, что ее "всегда будут помнить".

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Сиенна Вейр / Instagram/sienna_weir/

Вейр получила двойную степень по английской литературе и психологии в Сиднейском университете и планировала в ближайшие годы переехать в Лондон, чтобы проводить время со своей семьей и расширять свои профессиональные и социальные связи.

Сиенна Вейр / Instatgram/sienna_weir/

"Сегодня Небеса обрели самого прекрасного ангела. Я буду скучать по тебе, Сиена, я люблю тебя", — написал один из друзей в социальных сетях.

"Мне так повезло, что я тебя знаю. Спасибо тебе за все", - пишут другие.

Напомним, ранее американская комедийная актриса, звезда многих голливудских фильмов Мег Райан шокировала своим видом, впервые за долгое время появившись на публике.

Ранее также от полученных травм во время защиты Украины от российских оккупантов, скончался украинский режиссер и сценарист Андрей Максименко.

Украинский актер, модель, бывший участник балета певицы Светланы Лободы, а ныне военный Назар Грабар получил тяжелое ранение на фронте. В бою с российскими оккупантами он был ранен в грудь.

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