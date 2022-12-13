В трусах и угги: Кайли Дженнер в крошечном латексном бикини искупалась среди снегов

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер - самая молодая в клане Кардашьян-Дженнер, известном в высшем обществе.
Миллионерша с пышными формами к своему небольшому возрасту успела построить собственную косметическую империю, которая существует уже более 7 лет, стать мамой двоих детей, и сделать бесчисленное количество пластических операций, чтобы соответствовать собирательному образу своей семьи.
Переняла Кайли у эпатажных родственников не только тягу к богатству и славе, но и страсть к необычным нарядам, которые в считанные дни становятся мировыми трендами.
Недавно Дженнер с инстадивой и лучшей подругой Айрис Палмер отправилась в спа-центр, где попробовала купание в горячем джакузи под открытым небом. На своей странице в Instagram она поделилась горячими кадрами - две сногсшибательные женщины резвятся в чане с бурлящей водой.
Кайли надела стильное черное бикини из винила на тонких завязках, которое едва прикрывало ее интимные места. Однако в остальном она позаботилась об утеплении, ведь джакузи поставили в очень снежной местности - надела угги и белый банный халат.
Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.
Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.
Другие новости:
- Невестка Ющенко похвасталась лакомыми прелестями в дорогущем бикини
- Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги Мадонны
- У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь