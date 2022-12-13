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В трусах и угги: Кайли Дженнер в крошечном латексном бикини искупалась среди снегов

13 декабря 2022, 02:33
Светская львица решила предаться зимним развлечениям в крайне откровенном наряде.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер в латексном бикини искупалась в джакузи под открытым небом / instagram.com/kyliejenner

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер - самая молодая в клане Кардашьян-Дженнер, известном в высшем обществе.

Миллионерша с пышными формами к своему небольшому возрасту успела построить собственную косметическую империю, которая существует уже более 7 лет, стать мамой двоих детей, и сделать бесчисленное количество пластических операций, чтобы соответствовать собирательному образу своей семьи.

Переняла Кайли у эпатажных родственников не только тягу к богатству и славе, но и страсть к необычным нарядам, которые в считанные дни становятся мировыми трендами.

Недавно Дженнер с инстадивой и лучшей подругой Айрис Палмер отправилась в спа-центр, где попробовала купание в горячем джакузи под открытым небом. На своей странице в Instagram она поделилась горячими кадрами - две сногсшибательные женщины резвятся в чане с бурлящей водой.

Кайли надела стильное черное бикини из винила на тонких завязках, которое едва прикрывало ее интимные места. Однако в остальном она позаботилась об утеплении, ведь джакузи поставили в очень снежной местности - надела угги и белый банный халат.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер в латексном бикини искупалась в джакузи под открытым небом / instagram.com/kyliejenner

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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