Надежда Мейхер случайно обнажила татуировку на пикантном месте

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер много лет назад сделала две татуировки. Артистка ответственно подходила к выбору нательных рисунков чтобы они резонировали с ее внутренним миром.
И если терновый венец на бедре Мейхер не успел разглядеть только ленивый, о другом тату, более интимном, мало кто знает. Недавно певица "засветила" свой секретный рисунок на одном из фото в Instagram.
Надежда демонстрировала стильный лук - черный топ и штаны из искусственной кожи, которые мягко обволакивали ее пышные изгибы. В образе она снялась в нескольких ракурсах.
На одном из фото, на котором певица позирует спиной к камере, она высоко задрала руку, другую завела за голову, чтобы поправить волосы. Топ на Мейхер задрался, обнажив ее поясницу.
Там и красуется второе тату - пламенное сердце, также в окружении тернового венка. НеобычныйМе рисунок обычно скрыт от посторонних глаз, но он определенно придал образу Мейхер, и кадру в целом, свою остринку.
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