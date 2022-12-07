Надежда Мейхер случайно обнажила татуировку на пикантном месте

Мейхер украсила рисунком тело, которое и само по себе - произведение искусства.

Надежда Мейхер показала татуировку на пояснице / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер много лет назад сделала две татуировки. Артистка ответственно подходила к выбору нательных рисунков чтобы они резонировали с ее внутренним миром.

И если терновый венец на бедре Мейхер не успел разглядеть только ленивый, о другом тату, более интимном, мало кто знает. Недавно певица "засветила" свой секретный рисунок на одном из фото в Instagram.

Надежда демонстрировала стильный лук - черный топ и штаны из искусственной кожи, которые мягко обволакивали ее пышные изгибы. В образе она снялась в нескольких ракурсах.

На одном из фото, на котором певица позирует спиной к камере, она высоко задрала руку, другую завела за голову, чтобы поправить волосы. Топ на Мейхер задрался, обнажив ее поясницу.

Там и красуется второе тату - пламенное сердце, также в окружении тернового венка. НеобычныйМе рисунок обычно скрыт от посторонних глаз, но он определенно придал образу Мейхер, и кадру в целом, свою остринку.

Надежда Мейхер показала татуировку на пояснице / instagram.com/meiherbymeiher

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