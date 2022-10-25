"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

Кайли Дженнер / Instagram

24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер снялась в новом сексуальном луке, чем привела в восторг своих поклонников.

Так, 25-летняя Кайли снялась в сексуальном нижнем белье на своих горячих фотографиях в Instagram. На фото, красотка Кардашьян расстегнула свой черный корсет, оседлав белое покрывало.

Посмотреть фото звезды можно тут.

Звезда реалити-шоу Hulu также скрестила свои длинные голые ноги, прислонившись к подушкам такого же цвета. Ее темные волосы уложили с "мокрым" эффектом и зачесали набок. Сама девушка дерзко смотрит в камеру, дразня глубоким декольте.

Она в шутку подписала пост: "Не смогла придумать заголовок".

"Непослушные фото в постели", - написал один из комментаторов, оценив фото звезды.

Поклонники с готовностью перешли в раздел комментариев и похвалили сексуальный образ звезды реалити-шоу.

Напомним, ранее селебрити вышла в свет в черном латексном платье, которое великолепно село на ее фигуру.

Жаркими фото Дженнер поделилась своей странице в Instagram. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и микро сумкой.

Стоит ли говорить, что снимок вызвал восторг среди ее подписчиков и собрал множество хвалебных комментариев.

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