"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

Селебрити похвасталась восхитительной фигурой в довольно откровенной фотосессии у себя в постели.
24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер снялась в новом сексуальном луке, чем привела в восторг своих поклонников.
Так, 25-летняя Кайли снялась в сексуальном нижнем белье на своих горячих фотографиях в Instagram. На фото, красотка Кардашьян расстегнула свой черный корсет, оседлав белое покрывало.
Посмотреть фото звезды можно тут.
Звезда реалити-шоу Hulu также скрестила свои длинные голые ноги, прислонившись к подушкам такого же цвета. Ее темные волосы уложили с "мокрым" эффектом и зачесали набок. Сама девушка дерзко смотрит в камеру, дразня глубоким декольте.
Она в шутку подписала пост: "Не смогла придумать заголовок".
"Непослушные фото в постели", - написал один из комментаторов, оценив фото звезды.
Поклонники с готовностью перешли в раздел комментариев и похвалили сексуальный образ звезды реалити-шоу.
Напомним, ранее селебрити вышла в свет в черном латексном платье, которое великолепно село на ее фигуру.
Жаркими фото Дженнер поделилась своей странице в Instagram. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и микро сумкой.
Стоит ли говорить, что снимок вызвал восторг среди ее подписчиков и собрал множество хвалебных комментариев.
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