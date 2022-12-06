Жена Виктора Павлика показала огромную искусственную грудь в коротеньком топе

Екатерина Репяхова решилась исправить недостатки своей внешности. Но при одном условии.

Екатерина Репяхова примерила большую искусственную грудь / instagram.com/repyahovakate

28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, несмотря на счастливую семейную жизнь и успех в личном бизнесе, недовольная своей внешностью.

Об этом она несколько раз упоминала в своем блоге, но недавно все же решилась на визит к пластическому хирургу - Репяхову не устраивают ее нос и грудь.

Фрагменты и впечатления от консультации с врачом она выложила на своей странице в Instagram. Екатерина рассказала, что после родов и кормления грудью годовалого сына, форма бюста ее перестала устраивать. Это она решила исправить хирургическим методом.

Однако блогерка отмечает: ложиться под нож ради огромных "буферов" не планирует - ее устроит самый маленький размер имплантатов, лишь бы форма стала более эстетически привлекательной. "Врач очень удивился, когда я сказала, что хочу самые маленькие имплантаты, которые существуют. Он говорит, что тогда не будет "вау"-эффекта, ведь девушки именно за этим и приходят, чтобы грудь скрипела, но я этого не хочу. Может. я какая-то не такая. Я лучше хочу сделать нос. Но, на самом деле, я просто хочу, чтобы грудь была одинаковая", - рассказывает Репяхова.

Впрочем, это не помешало ей "примерить" грудь большого размера. Себя в топе и с пышным бюстом она сняла на видео.

После примерки и консультации Екатерина "переваривает" информацию - вероятно в ближайшее время исправлять несовершенства она не будет, так как врач поставил для нее жесткое условие. "Возможно, поставлю имплантаты тогда, когда уж точно не буду планировать рожать. Год желательно не беременеть, меня это останавливает", - поделилась жена Павлика.

Екатерина Репяхова примерила большую искусственную грудь / instagram.com/repyahovakate

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