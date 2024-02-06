В Швеции определились с ведущими Евровидения 2024

Ими станет популярная телеведущая и канадская актриса.

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В Швеции назвали ведущих Евровидения-2024 / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

Ведущими 68-го конкурса песни "Евровидение" в Мальме станет голливудская звезда и культовый ветеран Евровидения.

По информации официального сайта конкурса, Малин Окерман и Петра Меде вместе будут вести три прямые трансляции из Мальме 7, 9 и 11 мая.

"Представьте, что у вас снова появится шанс провести Евровидение!" Это такая невероятная честь. После того, как я сначала провела его одна, а затем вместе с восхитительным Монсом Зельмерлёвом, я теперь с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы не были знакомы раньше, но уже встречались пару раз, и я уже полностью продана. Работать с ней будет сплошным удовольствием!", - делится Петра Меде.

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Малин Окерман привыкла выступать и на сцене, и на экране, но Евровидение – это совершенно новая сцена для актрисы: "Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в позитивном ключе. Мне всегда нравилось Евровидение, и стать частью этого фантастического шоу вместе с Петрой – это сбывшаяся мечта. Кроме того, Петра — одна из самых забавных женщин, которую я когда-либо встречала"

В ее фильмографию входят такие сериалы, как "Возвращение" и "Красавцы", а также такие фильмы, как "Парень с разбитым сердцем" и "Хранители". Она играла вместе с Томом Крузом, Дженнифер Энистон, Сандрой Баллок и The Rock.

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

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