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В сети появилось первое фото Отара Кушанашвили после реанимации

Алена Кюпели
4 июля 2024, 14:37
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Грузинский журналист оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Отар Кушанашвили оказался в больнице
Отар Кушанашвили оказался в больнице / Коллаж Главред, фото Mash, prodoctorov.ru

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, показал первое фото из больницы.

На фоне слухов о том, что журналисту диагностировали онкологию, он выглядит неплохо, позируя на больничной койке. Как пишут пропагандисты, снимок в соцсети выставил сам Кушанашвили.

Кто такой Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили - грузинский и российскийжурналист, музыкальный критик, репортёр, телеведущий, актёр, колумнист, ютубер и певец. Называет себя "антипублицистом".

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"729 капельниц за три дня под песню "Но впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", — поделился под снимком 54-летний журналист.

Отар Кушанашвили вышел на связь
Отар Кушанашвили вышел на связь / Фото старит

"Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих. А мне сейчас разрешили пить кефир!" — похвастался Кушанашвили.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Пропагандистка, фанатка террориста Путина, телеведущая Тина Канделаки помогла разогнать по всему интернету оскорбления в адрес Путина.

Раннее также стало известно о том, что Отар Кушанашвили был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался серьезно болен. У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, сейчас его оперируют. Об этом сообщил друг шоумена Владимир Полупанов.

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