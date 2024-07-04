В сети появилось первое фото Отара Кушанашвили после реанимации

Грузинский журналист оказался в больнице в тяжелом состоянии.

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Отар Кушанашвили оказался в больнице / Коллаж Главред, фото Mash, prodoctorov.ru

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, показал первое фото из больницы.

На фоне слухов о том, что журналисту диагностировали онкологию, он выглядит неплохо, позируя на больничной койке. Как пишут пропагандисты, снимок в соцсети выставил сам Кушанашвили.

Кто такой Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили - грузинский и российскийжурналист, музыкальный критик, репортёр, телеведущий, актёр, колумнист, ютубер и певец. Называет себя "антипублицистом". видео дня

"729 капельниц за три дня под песню "Но впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", — поделился под снимком 54-летний журналист.

Отар Кушанашвили вышел на связь / Фото старит

"Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих. А мне сейчас разрешили пить кефир!" — похвастался Кушанашвили.

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Раннее также стало известно о том, что Отар Кушанашвили был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался серьезно болен. У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, сейчас его оперируют. Об этом сообщил друг шоумена Владимир Полупанов.

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