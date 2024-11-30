В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

Отец актрисы прокомментировал внешность своей дочери.

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Линдси Лохан показала стройную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/lindsaylohan

Коротко:

Линдси Лохан поразила своим сияющим видом

Что думает отец артистки

В сети обсуждают голливудскую актрису Линдси Лохан, которая изменилась до неузнаваемости, несмотря на недавние роды и бурную молодость.

По данным издания Page Six, актрису тут же заподозрили в том, что она сделала себе несколько операций. Однако отец Линдси Лохан, Майкл Лохан, прояснил ситуацию и ответил, ложилась ли его знаменитая дочь под нож.

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"Линдси никогда не делала пластических операций", — эксклюзивно рассказал бывший трейдер с Уолл-стрит, 64 года, прежде чем признать, что звезда "Дрянных девчонок", 38 лет, делала "пилинги, филлеры и ботокс".

Роскошная Линдси Лохан удивила преображением / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Ее внешность естественная — как и ее талант", — восторженно говорит гордый отец, добавляя, что, по его мнению, "отвратительно" для людей "распространять ложные истории" о том, делали ли звезды какие-либо уколы и подтяжки.

До того, как Майкл высказался, в сети бурлили разговоры о молодом внешнем виде Линдси в последнее время.

"Необходимо изучить сияние Линдси Лохан", — недавно прокомментировал один из поклонников ее фото в социальной сети X.

Роскошная Линдси Лохан удивила преображением / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Особенно хочу узнать о процедурах Линдси Лохан. Она никогда. Никогда. Никогда не выглядела лучше", — вмешался другой пользователь социальных сетей. "Кто-нибудь, пожалуйста, назовите нам имя и номер телефона врача, так как я хотела бы записаться на прием через 5-7 лет. Может быть, раньше, учитывая, как потрясающе она выглядит".

Роскошная Линдси Лохан удивила преображением / Фото Instagram/ lindsaylohan

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Напомним, ранее стало известно о том, что американская актриса Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовилась к родам в Дубае, куда приехали ее родители и братья с сестрами.

Главред также писал о том, что ранее Линдси Лохан, которая недавно объявила о том, что ждет своего первого ребенка, показала, как будет выглядеть детская комната малыша.

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Кто такая Линдси Лохан Линдси Лохан - американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды. Как пишет Википедия, она начала свою карьеру в качестве модели в возрасте трёх лет, чуть позже начала сниматься в кино, снялась во внушительном количестве рекламных роликов. В возрасте 10 лет Линдси начала играть в телесериалах, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии 1998 года "Ловушка для родителей". Спустя 6 лет Линдси уже стала популярной киноактрисой, сыграв главные роли в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки".

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