В семье миллиардера Ричарда Брэнсона случилось горе

Ричард Брэнсон сообщил, что в его семье случилась самая настоящая трагедия.

Ричард Брэнсон сообщил о трагедии в семье / Коллаж Главред, фото Instagram/richardbranson

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, сообщил о том, что скончалась его жена.

Джоан Темплман, скончалась в возрасте 80 лет, пишет Page Six.

Основатель Virgin Records объявил о трагической кончине леди Джоан в заявлении, опубликованном во вторник в его Instagram.

"С разбитым сердцем сообщаю, что Джоан, моя жена и партнёр на протяжении 50 лет, скончалась", — написал он под фотографией своей покойной жены.

75-летний Брэнсон назвал её "самой замечательной" мамой и бабушкой для своих детей и внуков, о которой он "только мог мечтать".

"Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром", — сказал он, добавив: "Люблю тебя вечно, Джоан".

Однако он не раскрыл причину смерти.

У пары, поженившейся в 1989 году, родилось трое детей: Холли, Сэм и Клэр, которая трагически погибла через четыре дня после рождения.

Брэнсон рассказал о своих прекрасных отношениях с Джоан в эксклюзивном интервью Page Six в 2019 году.

Ричард Брэнсон с дочерью / Фото Instagram/richardbranson

"Свою жену я называл Тагалонгом", — рассказал он нам, отметив, что на момент их первой встречи она была в отношениях с другим мужчиной.

Хотя Джоан поначалу не уделяла ему ни минуты внимания, Брэнсон рассказал, что добился её расположения, уговорив отправиться с ним на остров.

"Я подумал: "Ну как же мне уговорить её поехать со мной на выходные?"… Поэтому я позвонил в агентство недвижимости… Я притворился, что хочу купить остров на Виргинских островах, и они сказали: "Ну, приезжай. Мы вышлем тебе два билета, найдём вертолёт, подберём для тебя дом".

"Потом я перезвонил ей и сказал: „У меня есть лишний билет, хочешь прилететь?" И она действительно приехала, и мы нашли этот прекрасный остров, где сейчас живём".

О персоне: Ричард Брэнсон Ричард Брэнсон - британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США. 11 июля 2021 года Брэнсон в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

