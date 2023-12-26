В российском "Слове пацана" снялся настоящий убийца, которого искали 12 лет

Достойные актеры, достойного российского кинопродукта.

https://stars.glavred.info/v-rossiyskom-slove-pacana-snyalsya-nastoyashchiy-ubiyca-kotorogo-iskali-12-let-10528043.html Ссылка скопирована

Актеру грозит пожизненное заключение / Коллаж Главред, фото ИРИ, Pixabay

Замоскворецкий районный суд террористической Москвы арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл эпизодическую роль в российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", на два месяца по обвинению в убийстве, совершенном в 2011 г.

По информации издания Ведомости, Базанов – один из обвиняемых по делу об убийстве российского предпринимателя Александра Дзабиева. 12 лет назад на бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку, в которой находилось 900 000 долларов. Дзабиев оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.

видео дня

Теперь актеру грозит пожизненное заключение.

В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" он исполнил роль Демида – одного из членов группировки "Универсам".

Напомним, ранее Катерина Полтавская, 22-летняя жена скандального телеведущего Владимира Остапчука обвинила Ефросинину в том, что та "разрекламировала" российский сериал "Слово пацана".

Между тем, Ефросинина, как и Ирма Витовская, говорили об этом кинопродукте в контексте того, что украинцы продолжают потреблять российский контент, тем самым поддерживая врага.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.