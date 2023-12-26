В российском "Слове пацана" снялся настоящий убийца, которого искали 12 лет

Замоскворецкий районный суд террористической Москвы арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл эпизодическую роль в российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", на два месяца по обвинению в убийстве, совершенном в 2011 г.
По информации издания Ведомости, Базанов – один из обвиняемых по делу об убийстве российского предпринимателя Александра Дзабиева. 12 лет назад на бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку, в которой находилось 900 000 долларов. Дзабиев оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись.
Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.
Теперь актеру грозит пожизненное заключение.
В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" он исполнил роль Демида – одного из членов группировки "Универсам".
Напомним, ранее Катерина Полтавская, 22-летняя жена скандального телеведущего Владимира Остапчука обвинила Ефросинину в том, что та "разрекламировала" российский сериал "Слово пацана".
Между тем, Ефросинина, как и Ирма Витовская, говорили об этом кинопродукте в контексте того, что украинцы продолжают потреблять российский контент, тем самым поддерживая врага.
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